Proppen in de trein naar Nijmegen: zo druk dat Arriva niet stopt in Cuijk

Extreme drukte in de trein van Boxmeer naar Nijmegen zaterdagavond: de trein van 19.30 uur zat zo vol met feestvierders, dat niet gestopt werd in Cuijk. Reden: de Vierdaagsefeesten.

In de trein paste geen andere mensen meer. Alle stoelen waren bezet en ook staan was amper meer mogelijk. De vele mensen die in Cuijk wilden instappen, kwamen dus van een koude kermis thuis: de trein reed door waardoor zij moesten wachten op de volgende trein.

Een trein later hadden passagiers die in Nijmegen-Heyendaal wilden instappen pech. De trein reed opnieuw door vanwege de grote drukte. In Nijmegen zelf is het zaterdagavond al vroeg erg druk en voelt het alsof de feesten nooit zijn weggeweest.

Zo was er opnieuw een ‘opstopping’ in de Grotestraat, met bezoekers die richting Waalkade liepen. Het is traditiegetrouw een drukke straat, waar soms geen doorkomen aan is. Ook op locaties als de Smaakmarkt, de Kaaij en in de Molenstraat is rond 20.45 uur veel publiek.

Volledig scherm In de Grotestraat ontstond een opstopping van bezoekers die richting de Waalkade liepen. © DG