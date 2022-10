Psychisch zieke man die zijn echtgenote in buik stak, moet na zijn celstraf naar een kliniek

Dorpsmensen Jos Orval, de basblazer die ook dirigent wordt

BEEK - In de serie Dorpsmensen uit het Rijk van Nijmegen vandaag Jos Orval (60). Hij is al vijftig jaar muzikant en vanaf komende zondag ook nog eens gediplomeerd dirigent. Want dan doet Orval met zijn eigen harmonie KNA tijdens het herfstconcert eindexamen voor de directiecursus van de BVO, de Bond van Orkestdirigenten.

15:15