Psychotische man die Tim doodschoot liep al jaren met wapen rond: ‘Het spijt me’

ARNHEM – De 23-jarige Nijmegenaar die in augustus vorig jaar in een psychose zijn huisgenoot Tim (37) met twee schoten in het hoofd om het leven bracht, liep al jaren met een wapen rond.

Dat blijkt deze ochtend op de rechtbank in Arnhem waar de Nijmegenaar terecht staat. Hij had al jaren last van wanen en meende zich te moeten bewapenen tegen ‘gedaantes’ die hem wilden ‘verkrachten en vermoorden’. Hij had al meerdere wapens gehad en deze steeds ingeruild voor betere.

Stemmen

Die dag was hij bij zijn moeder in Arnhem geweest. Zij had hem uiteindelijk weggestuurd en de stemmen in zijn hoofd waren erger geworden.

Hij had al vaker wolken gezien van rook die gedaantes aannamen en hem achtervolgden en bedreigden. Eenmaal thuis raakte hij met ze in gevecht. ,,Ik herinner me niet veel meer, alleen dat ik geschoten heb op deze gedaante’’, vertelde hij.

Wakker in park

Hij ging er vandoor en werd wakker in het park. Daar besefte hij dat hij geschoten had. ,,Dat vond ik afschuwelijk.” Hij was bang en reed weer naar zijn moeder in Arnhem. Daar werd hij aangehouden.

De familie van Tim vindt het moeilijk te geloven. Ze vroegen zich verder af waarom mensen die wisten dat de verdachte een wapen had niet hebben ingegrepen. En waarom de hulpverlening hem had laten gaan?

De verdachte heeft in een kliniek gezeten voor behandeling van zijn psychoses. ,,Het spijt me dat ik hem heb afgenomen van jullie. Het had niet mogen gebeuren”, aldus de verdachte.