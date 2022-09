PvdA: ‘Bevolking bezorgd over kanker door ontgassen op de rivier’

De sociaaldemocraten trokken hierover al in 2018 aan de bel: D66 deed dat in 2019 nog eens dunnetjes over. Nu komt de PvdA met een motie – in de raad van 29 september aanstaande – omdat de partij opnieuw vragen krijgt van inwoners over dit ontgassen. ‘Ze maken zich zorgen over hun gezondheid. Benzeen staat immers bekend als kankerverwekkend.’