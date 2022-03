PvdA in Mook en Middelaar: ‘Meer oog voor monumenten en strijden tegen verborgen armoede’

MOOK - De strijd tegen de verborgen armoede, die er ook is in Mook en Middelaar, springt er vooral uit in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Daarnaast vraagt de partij ook aandacht voor de eigen historische monumenten.

De inwoners van Mook en Middelaar zijn over het algemeen vrij welvarend, zegt Ton Broekmans, lijsttrekker van de lokale PvdA-afdeling. ,,Dat is gewoon een feit, maar tegelijk leeft zo’n 11 tot 12 procent van de inwoners rond de armoedegrens. En dat wordt er niet beter op in deze tijden.”

Deze groep mensen, veelal in problemen gekomen na ziekte of na een scheiding, komt nauwelijks rond en is vaak afhankelijk van voedsel- en kledingbank, vertelt hij. Broekmans vindt dat de gemeente op dit terrein al goed werk verricht.

,,Ze doen al veel om in een vroeg stadium te helpen, maar toch is niet iedereen in beeld. Mensen proberen het uit schaamte vaak ook lang te verbergen. Daarom willen we nog meer aandacht voor deze groep, zodat iedereen die recht op hulp heeft die ook krijgt.”

Sociale huurwoningen

Om die reden wil de PvdA eveneens zorgen voor meer sociale huurwoningen in Mook en Middelaar. ,,Al is dat ook omdat we ook jongeren en starters die nog moeilijk een huis kunnen kopen, meer kansen willen bieden op een betaalbare woning in onze gemeente.” Daarbij wil de partij voorrang voor de eigen inwoners bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Verder vraagt de partij - naast tal van andere onderwerpen zoals bouwen en inspraak voor inwoners - aandacht voor de eigen historische monumenten. De monumentencommissie zou nieuw leven moeten worden ingeblazen en de lijst met gemeentelijke monumenten mag worden opgefrist. ,,Het gaat om ons historisch erfgoed en dat vinden we waardevol. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor het toerisme.”