PvdD en GewoonNijmegen.Nu stellen schriftelijke vragen na vondst giftige stoffen op Waalstrandje

MET VIDEO Vervuilde strook Waalstrand­je ruimer dan gedacht, gebied afgedekt met 40 ton steen en weer vrijgege­ven

De vervuilde strook grond op het Waalstrandje bij Nijmegen is groter dan gedacht. Een gebied van 6 bij 20 meter is daarom afgedekt met onder meer grote stortstenen om recreanten te beschermen. Het strand is sinds vrijdagmiddag weer toegankelijk, na de zomer gaat de sanering van het strand verder.