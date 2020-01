PVV’er Faber ontkent neersabelen jonge activist: ‘Ik nam het juist voor Lars (12) op’

Cineast Joris Ivens krijgt postuum Vietnamese onderschei­ding

14:46 NIJMEGEN - De Nijmeegse cineast Joris Ivens krijgt vanmiddag in de ambassade in Den Haag postuum de zogenoemde Friendship Medal van de Vietnamese regering. Daarnaast wordt Ivens geëerd met een permanente gedenkplaats in het Hien Luong Museum in het Aziatische land.