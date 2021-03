Rammstein verplaatst uitverkochte show in Nijmegen opnieuw

Nijmegen verschiet van kleurtint, maar blijft een sterk verdeelde stad: ‘Men zet zich af tegen de linkse elite’

10:03 NIJMEGEN - Nijmegen is en blijft een sterk verdeelde stad. Althans, als het gaat om politieke voorkeuren. Nu de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen definitief is vastgesteld, is pas goed te goed te zien hoe dominant D66 is.