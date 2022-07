Rammstein vult het Goffertpark twee keer: deze fans bewaren de kaartjes in een kluis en nemen een dagje vrij

We hebben de Red Hot Chili Peppers gehad. Kunnen nog uitkijken naar het We Love The 90’s Outdoor Festival in augustus. Maar tenzij Paul McCartney in een impulsieve bui besluit alsnog naar Nijmegen te komen, staat er voorlopig geen artiest zo groot als Rammstein in het Goffertpark, vandaag en morgen. In twee dagen tijd komen er 130.000 mensen luisteren naar de bekende beukende Tanzmetal van Till Lindemann en kameraden. Hoe klinkt dat ook alweer? Verslag van een dag in drie oer-Duitse evergreens.