Randy (20) en Tim (23) verjagen kopschoppers: ‘Vier tegen één, het zag er zo laf uit’

Door (81) maakt nog ieder jaar heidemand­jes, ook al was ze dit jaar vanwege corona huiverig

11:19 GROESBEEK - Het is een oude Groesbeekse traditie: heidemandjes maken. De 81-jarige Door Sillessen maakt ieder jaar wel een paar mandjes van bloeiende heidetakjes. Hoewel het dit jaar nog even spannend was. Vanwege het coronavirus durfde ze bijna niet naar de hei om takjes af te snijden.