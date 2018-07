Rapper Eminem maakt het vijftien jaar wachten waard

Van de introfilm - waar hij als reus in het decor van de film King Kong helikopters uit de lucht plukte - via de overweldigende opkomst met zijn elfkoppige band, inclusief strijkers, naar een gigantische knal aan het einde van de tweede song Kill you. I’m gonna kill you!

Wachten beloond

White America, Toy Soldiers, Criminal, het houdt niet op. En dat was nog maar het begin. Het podium staat in vuur in vlam tijdens The Way I Am, er zijn prachtige uitvoeringen van Love The Way You Lie en Stan -in een regendecor- met Skylar Grey. Het wachten van de fans wordt beloond.