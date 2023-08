Regenachtig weekend voor de deur: 5 x dit ga je doen in Nijmegen

Met video Christien (66) ging nog één keer naar de Vierdaagse en nu is ze overleden: ‘Laatste dagen waren fijn’

Op de eerste dag van de Vierdaagse zag Christien van den Tooren haar laatste wens in vervulling gaan: nog één keer naar de Wedren, het middelpunt van haar geliefde Vierdaagse. Tien dagen later overleed ze in een hospice. ,,De laatste dagen waren fijn.”