René Le Blanc is ‘kerngezond’, maar wel ‘een beetje moe’

,,Dat gebeurde maandagavond. Ik zat samen met mijn vrouw Jolanda op de bank, we keken elkaar aan en merkten dat we de laatste tijd enorm worden geleefd. Vandaar het besluit om het even rustiger aan te doen”, zegt hij.



,,Vervolgens schrijft De Telegraaf dat ik ben ingestort, en vervolgens gaat het los in Shownieuws en op sociale media. Dat is allemaal zwaar overtrokken. Ik ben kerngezond, voel me prima en zie er goed uit. Maar ik ben wel wat moe. Dat is niet zo gek als je ziet wat ik de laatste tijd allemaal meemaak. De moeder van Jolanda is ook nog ziek, dus we zaten even in de lappenmand.”