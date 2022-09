Reumapatiënt Henk heeft slapeloze nachten om taakstraf: ‘Ik moet, maar ik kan niks’

Henk kocht via Marktplaats een fiets. Bij iemand in Cuijk, die de fiets weer had verkregen via de oudijzerboer waar hij werkte. Best een oudje, zag Henk, zo eentje die wat doortrapte.



Henk betaalde 40 euro. Hij controleerde nog het framenummer in het fietsenregister, of de fiets niet was gestolen. De fiets zette hij in de garage.