Reünie van legendarische discotheek De Swing, de ooit gevreesde uitsmijter Percy is nu de knuffelbare mascotte

Man die tbs’er bedreigde die hem als kind misbruikte hoeft de gevangenis niet in

ARNHEM – ,,Hij hoeft niet bang te zijn voor mij”, zei een 44-jarige Nijmegenaar vrijdag bij de politierechter in Arnhem over de man die hem als kind seksueel misbruikte. ,,Ik ga niet op hem jagen. Maar ik sta niet voor mezelf in als ik hem tegenkom in mijn straat.”

21 juni