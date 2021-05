Richard mag berucht viaduct wéér herstellen: ‘Schilder het rood en wit, dan pas let verkeer op’

Nijmeegs uitgeverij­tje verkoopt wereldwijd boeken over obscure muziek: ‘Weet je dat ze in de VS gek zijn op Nederland­se punk?’

6 mei NIJMEGEN - Het wordt steeds makkelijker en goedkoper om zelf boeken uit te geven. Een uitkomst voor niche-onderwerpen. Frans de Waard geeft boeken uit over experimentele muziek en punk. De liefhebbers zitten over de hele wereld. ,,Weet je dat ze in de VS gek zijn op Nederlandse punk en informatie daarover?”