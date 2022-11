Rijstrook afgesloten op A73 door ongeluk: verkeer moest omrijden

Dorpsmensen Aleida zag in 100 jaar de wereld veranderen in Nijmegen, Berg en Dal en Groesbeek

In de serie Dorpsmensen in het Rijk van Nijmegen vandaag Aleida Simons die deze week 100 jaar wordt. Sinds een paar jaar woont ze in Groesbeek, daarvoor zeventig jaar lang in Berg en Dal.

8 november