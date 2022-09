ROC-leerlingen beginnen zonder boeken aan opleiding: ‘Te gek voor woorden’

Met dorre parken verandert Nijmegen in Savanne aan de Waal, en dat kan nog maanden zo blijven

NIJMEGEN - Parken geven een stad allure, maar door aanhoudende droogte en hitte zijn het Goffertpark en Kronenburgerpark veranderd in vale vlaktes. Is dit het nieuwe normaal in de zomer of zijn de parken tóch groen te houden? ,,Overstappen op ander gras is verstandig.”

8:15