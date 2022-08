Roosje Live in het Park: genieten van livemuziek in de bossen

NIJMEGEN - Tussen de bomen van het Goffertpark zijn deze zomer weer concerten te beleven: Roosje Live in het Park. Openluchttheater de Goffert biedt een magisch decor, vindt organisator Doornroosje: ‘Het is mooi weer, en de zomer moet je vieren.’

Het poppodium brengt al jarenlang livemuziek naar het theater in de openlucht. Deze zomer komt de plek extra goed uit vanwege verbouwingen bij Doornroosje. Daar wordt de entree momenteel vernieuwd.

,,Vorig jaar hebben we het Valkhof Festival in het openluchttheater georganiseerd. Eigenlijk noodgedwongen, vanwege de maatregelen rondom de pandemie”, zegt programmeur Robert Meijerink. ,,Maar dat beviel zo goed dat we dit jaar weer groots wilden uitpakken in de buitenlucht.” En groots is het: veertien events staan er in augustus en september op het programma. Er zijn niet alleen optredens van artiesten; ook dancefestival Het Nest brengt drie jaar na de laatste editie het Goffertpark weer aan het dansen.

In het openluchttheater passen voor muziekoptredens zo’n duizend mensen, en de kaartverkoop gaat hard. ,,Meestal is Nijmegen een spookstad in de weken na de Vierdaagse. Maar de laatste jaren merken we dat er steeds meer toeristen en thuisblijvers in de stad zijn. Drie shows en Het Nest zijn al uitverkocht.” Voor dance-act Trentemøller en The War On Drugs-oprichter Kurt Vile zijn de laatste kaarten nog te krijgen.

Het programma

Wat kunnen Nijmeegse muziekliefhebbers nog meer verwachten? Artiesten uit alle hoeken van de wereld. Zo staat de Amerikaanse rock-’n-roll van Seasick Steve op het programma. Australië wordt vertegenwoordigd door de vrolijke discomuziek van Donny Benét, en vanuit Jamaica komt reggae-grootheid Black Uhuru overgevlogen. Zeker met die laatste naam is Meijerink blij. ,,Black Uhuru is vanwege corona zes keer verplaatst. Het is door de pandemie wel duidelijk geworden dat liveoptredens niet vanzelfsprekend zijn. Daarom is het nu extra genieten.”

Van Nederlandse bodem speelt BLØF de laatste twee shows in het openluchttheater op 23 en 24 september, beide uitverkocht.