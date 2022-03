Ruben (45) over de drie pelikanen en het casettebandje op zijn rug: ‘Ik heb iets met logo’s’

Nu ook Oekraïners in Maldens schoolge­bouw: Vuurvogel 2 wordt noodop­vanglo­ca­tie

MALDEN - De voormalige basisschool Vuurvogel 2 aan De Schoren in Malden wordt een tijdelijke woonlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het pand in de Molenwijk is beschikbaar voor maximaal 42 personen.

26 maart