Ruud en José zijn verslaafd aan Halloween: ‘Het is een gekte, maar oh wat genieten we ervan’

Horror op de Mansberg in Groesbeek: Een graf in de voortuin

GROESBEEK - Eén keer per jaar is het de engste straat van Nederland. Op de Mansberg in Groesbeek is het met Halloween griezelen geblazen. Vrijwel de hele straat doet mee om ervoor te zorgen dat je er vrijdagavond met het hart in de keel rondloopt.

17:09