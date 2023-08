Ruzie voorafgaand aan dood bewoner (60) zorginstelling is volgens politie niet oorzaak van overlijden, maar wat wél?

Als Maria (73) dood is gaat haar lichaam naar de wetenschap, en dat levert haar geld op: ‘Voor een feest mét dj in mijn stamkroeg’

Iets teruggeven aan de maatschappij is prachtig, maar moet het per se je lichaam zijn? Hoe komt een mens op het idee? Voor Maria Engels (73) uit Nijmegen is donatie haar gedroomde afscheid. Ze is één van de vele Nederlanders die na haar dood haar lichaam aan de wetenschap ter beschikking stelt.