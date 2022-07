Samantha Steenwijk trekt 's avonds laat zelfs nog Vierdaagselopers naar de Molenstraat: ‘Bikkels zijn jullie’

MET VIDEO Marsleider Henny Sackers is even de regie kwijt: totaal verrast met een lintje

NIJMEGEN - Marsleider Henny Sackers dacht dat hij klaar zat voor een interview met De Gelderlander en was dan ook totaal verrast toen even later zijn familieleden, collega’s van de Radboud Universiteit en maar liefst twee burgemeesters de perszaal van de Vierdaagse binnen kwamen stappen. Ze waren allemaal gekomen om te zien hoe burgemeester Hubert Bruls hem een koninklijke onderscheiding opspeldde.

18 juli