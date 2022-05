Samen TV kijken naar de heiligverklaring van Titus Brandsma

,,We hebben al 40 aanmeldingen binnen", vertelt Marieke Rijpkema van het Titus Brandsma Memorial (kerk en bezinningsruimte), ,,en er kunnen zo'n 50 mensen in. Dus heel veel plaats is er niet meer en vol is vol." En 's middags is er om 16.00 uur in de kerk een vesperdienst (gebedsdienst) die in het teken staat van de heiligverklaring. In de bezinningsruimte (ingang Stijn Buysstraat 11) kunnen bezoekers zondag van 14.00 tot 16.00 uur terecht om er informatie te krijgen over Titus Brandsma en de Karmelorde.