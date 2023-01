‘Samen wijn beleven’ is hier de slogan. Best tenenkrommend, maar de wijnkaart is ongelofelijk

Dief steelt fiets van politie­agent bij station Ravenstein en loopt in Nijmegen tegen de lamp

RAVENSTEIN/NIJMEGEN - Een brutale zakkenroller is woensdag na een rooftocht in de trein in Nijmegen in de boeien geslagen. De man bleek in het bezit van de fiets van een politieman die bij station Ravenstein was ontvreemd.

