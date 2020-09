Sandra woont net over de grens: ‘Leuk, een dagje Den Haag: ik moet twee weken in quarantaine’

,,Geldt het nu al? O, haha. Nou, dan moet ik twee weken in quarantaine. Zal mijn man leuk vinden.’’



Sandra van der Zweep zit deze donderdag voor een training in Den Haag. Ze woont in het Duitse Nütterden (gemeente Kranenburg), net over de grens bij Nijmegen en weet van de coronaregels die Duitsland aan de provincies Noord- en Zuid-Holland heeft gehangen. ,,Daar ga ik me aan houden’’, zegt de 47-jarige die werd geboren in Duitsland maar lang in Aalsmeer woonde en in Arnhem werkt.