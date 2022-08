Scheepswrak op strand Schenkenschanz bij Millingen is een trekpleister

Polderpop nummer 32, zonder ‘Mister Polderpop’

LEUTH - Het bekende Leuthse festival Polderpop beleeft in het weekeinde van zaterdag 13 en zondag 14 augustus zijn 32ste editie. Het was buffelen voor de organisatie om alles rond te krijgen, omdat ze het voor het eerst zonder Erik Brugman moest doen. Hij was sinds het begin in 1990 de drijvende kracht achter het festival.

4 augustus