Schemerlicht trekt tienduizend bezoekers naar het Goffertpark: ‘Volgend jaar staan we er gewoon weer’

Met videoNIJMEGEN - Negen dagen lang konden Nijmegenaren audiovisuele kunst bewonderen in het Goffertpark. Sinds maandag is het er weer donker: festival Schemerlicht is afgelopen. De organisatie blikt terug op een geslaagde editie met fors meer bezoekers.

Waar er vorig jaar nog achtduizend mensen naar de kunst van Schemerlicht stonden te kijken, waren het er dit jaar tienduizend in totaal.

Daar is organisator Diede van Overbeek maar wat trots op. „Het is een mooie groei. Wat ik vooral het mooist vind, is dat er zoveel verschillende mensen kwamen kijken. Kinderen, jongeren, ouderen. We willen laagdrempelig zijn en dat lijkt dus gelukt.”

Volledig scherm Schemerlichtfestival in het Goffertpark. © Gerard Verschooten

Het was de tweede editie voor het jonge festival, maar wel pas de eerste keer in het Goffertpark: de vorige editie vond nog plaats in de Hortus aan de d’Almarasweg in Nijmegen-Oost. Over die verandering is het festival goed te spreken. Van Overbeek: „Het is een fijne festivallocatie, waar we alles wat ruimer konden opzetten. Bezoekers waren heel positief.”

Weer erg goed

En een heel grote meevaller: het weer. Daar heeft het festival volgens de organisator veel mazzel mee gehad. Zelfs in de avonduren was het niet te koud.

Ook de liveoptredens bij de kunstwerken vielen goed in de smaak. Zo werd er een dj-set gespeeld onder een kunstwerk en deed een andere kunstenaar een act met windmolens.

„Dat soort dingen willen we volgende keer nóg meer doen, want het was eigenlijk zonde dat we het nu maar twee dagen hadden”, vindt Van Overbeek.

Nieuwe editie

Een nieuwe editie komt er dus ‘honderd procent zeker’. „Ja hoor, volgend jaar staan we in de herfstvakantie gewoon weer in het Goffertpark.” Lachend: „Iedereen kan 13 tot en met 23 oktober alvast opschrijven.”

