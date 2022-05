Schilderij van café De Uilenput uit 1942 is terug in Berg en Dal

Miljoenen­ka­vels Maldens goudkustje raken zoetjesaan uitver­kocht

MALDEN - Wie riant wil wonen in een villa op landgoed ’t Hoog in Malden moet opschieten. Drie van de zes kavels zijn definitief verkocht, terwijl er op twee andere een optie is genomen. Wie de laatste wil hebben, moet wel heel wat geld meebrengen: de richtprijzen liggen tussen de 1,4 en 2 miljoen euro.

27 mei