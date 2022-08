Schip lekgeslagen in de Waal bij Nijmegen, brandweer pompt water uit schuit

FlixBus in Nijmegen en Arnhem terug op niveau van vóór corona: ‘Schip­hol-ef­fect’ leidt tot piek in reserverin­gen

ARNHEM/NIJMEGEN - Busfirma FlixBus is bezig aan een comeback in Arnhem en Nijmegen: na twee verloren coronajaren is het aantal mensen die een rit maken met de bekende groene bussen weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Met dank aan de chaos op Schiphol, zegt een woordvoerder.

18 augustus