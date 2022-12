Schoorsteenbrand in Nijmegen snel geblust met ramoneur

lezersreacties Een 120 meter hoge wolkenkrab­ber in Nijmegen: geweldig plan of schande voor de skyline?

NIJMEGEN - Jammer van de skyline? Of een perfect plan in tijden van woningnood? De komst van een 120 meter hoge woontoren in Nijmegen, roept sterk verdeelde reacties op. ‘Vreselijk voor het aanzicht van de stad.’

