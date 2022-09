Schreeuwende, verwarde vrouw moet overlastwoning in Beek verlaten van huurbaas: rechter beslist

Verwarde, schreeuwen­de vrouw zorgt voor overlast in Beek: ‘De zorgaanbie­ders zitten allemaal met wachtlijs­ten’

BEEK - Een verwarde bewoonster van een appartementencomplex in Beek heeft haar buren in de greep met urenlang geschreeuw, brand die in haar woning ontstaat en gesmijt met voorwerpen. Haar buren voelen zich onveilig en hebben stress. Voor de zorg die ze nodig heeft, zijn wachtlijsten.

