Schrijver Willem Claassen keert altijd weer terug naar Beuningen, en hierom is hij als enige columnist zo mild

Nijmeegse volkszan­gers scoren met protest­lied 'Foei ik loei': 'Eigenlijk voor carnaval be­doeld'

NIJMEGEN - Een keer geen lied over bier, feesten of een mooie vrouw. Nee, de Nijmeegse volkszanger Jean Knipping en zijn compagnon Roderik van Kerkhof nemen het in hun nieuwste hit op voor de koe (of eigenlijk: de biefstuk). Want die dreigt door de stikstofplannen volledig te verdwijnen, zo vrezen ze.

30 juni