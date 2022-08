Schrikken: man zakt tot aan zijn hoofd in de modder bij de Staddijk

Proef: Gemeente Nijmegen sluit straten in centrum af tegen drugsover­last

NIJMEGEN - Nijmegen gaat dit najaar proeven houden met wegafsluitingen in het centrum. De barrières zijn bedoeld om drugsoverlast tegen te gaan. De Tweede Walstraat is in september en oktober dicht in de avonduren. In oktober is ook de Van Welderenstraat afgesloten.

11 augustus