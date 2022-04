Sectie in Duitsland wijst op gewelddadige dood van Roemeense (18) die werkte in Nederlands slachthuis

Stadsdeel Lindenholt razend populair bij huizenko­pers: ‘Het is nog te betalen voor jonge stellen’

NIJMEGEN - Nergens in Nijmegen stegen de huizenprijzen harder dan in Lindenholt. Vorig jaar werden maar liefst 115 woningen verkocht voor een gemiddelde verkoopprijs van 309.000 euro. Lindenholt is hot.

1 april