Sinan Can krijgt onderscheiding van Nijmeegse carnavalsvereniging St. Anneke

De vereniging viert dit weekend haar 70-jarig jubileum in de Jan Massinkhal in Nijmegen een avondvullend programma met artiesten van binnen en buiten Nijmegen, een honderdkoppige Duitse dansgarde, Prinsen, een Topper en een zaal vol veren en steken.

Er zijn daarbij maar liefst zeventig jaar en 67 Pronkzittingen - slechts drie keer noopte de actualiteit tot afgelasting: eenmaal de watersnoodramp en tweemaal het coronavirus - gevierd. En dat deden de ruim 600 gasten met elkaar, met Prins van Knotsenburg en met de net benoemde ‘Topper van St. Anneke’: Sinan Can.

Can reageerde blij verrast op de onderscheiding. ,,Het wordt niet overal even goed begrepen, maar carnaval is het volksfeest bij uitstek. Het heeft soms een wat ander imago, maar eigenlijk gaat het om een paar dagen per jaar wat losser en allemaal gelijk te zijn. Kunnen we dat eigenlijk niet allemaal gebruiken?”

Carnavalsgeest

Volgens Mark Buck, de president van de vereniging, is Sinan Can dit jaar is precies de juiste persoon om te benoemen. ,,Sinan is Nijmegen. Niet alleen heeft hij een groot hart voor de stad, maar ook personifieert hij het gastvrije en diverse Nijmegen. Sinan opent onze ogen, voor de stad, voor onze samenleving, voor de wereld. Hij maakt het kleine groot en het grote klein. En laat ons zien wat we samen delen. Laat dat nu ook de carnavalsgeest zijn.”

Sinds 1972 benoemt Nijmeegse Carnavalsvereniging St. Anneke op haar Pronkzitting een Topper van St. Anneke, het gaat volgens de vereniging om mensen een aanzienlijke rol in de Nederlandse of Nijmeegse samenleving of het carnaval zoals eerder onder meer Johnny Jordaan, Majoor Bosshardt, Theo “Groadus fan Nimwegen’' Eikmans, Jan Terlouw, Coen Moulijn en Willibrord Frequin.