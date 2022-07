Sinan Can wordt bedreigd, al jaren, maar nu maakt hij zich serieus zorgen: ‘Ze sturen hoe ik aan mijn einde moet komen’

Hij is wel wat gewend. Sinan Can leeft een ogenschijnlijk vrij en ongestoord leven in Nijmegen, al brengt zijn werk als onderzoeksjournalist en documentairemaker (BNNVARA) hem geregeld naar conflictgebieden in het Midden-Oosten. Bedreigingen? Die krijgt hij geregeld. Al jaren. Met zijn serie over de Armeense genocide maakte hij zich bepaald niet populair in Turks-nationalistische kringen, bijvoorbeeld.