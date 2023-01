Skatecentrum Waalhalla bewijst plek in de stad: Nijmegen investeert bijna miljoen in grote renovatie

Met Video Zarahs stuk uit 2019 is weer hyperactu­eel: ‘Het gaat niet alleen om sorry zeggen, maar ook over je er mee omgaat’

ARNHEM/ NIJMEGEN - Op 19 december maakte premier Mark Rutte excuses voor ons slavernijverleden. En nu staat theatermaker Zarah Bracht op het podium met ‘Being wrong and how to admit it’, een stuk over het toegeven van fouten door politici.

26 januari