Skatepark Waalhalla krijgt noodsteun van gemeente: ‘Voor nu zijn we gered’

Het skatepark, dat in een oude fabriekshal op het Nyma-terrein naast stadsbrug De Oversteek zit, heeft een financieel zware tijd achter de rug door de coronacrisis. De meeste evenementen en feesten in de hal konden lang niet doorgaan. Ook was de horeca vele maanden dicht. De schulden zijn opgelopen, terwijl de huren omhoog gaan.