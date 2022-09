Slachtoffer maakt foto van rukkende man bij naaktstrand Bisonbaai; agenten herkennen verdachte op dijk

Politie waarschuwt voor rukkende mannen op Bisonbaai: ‘Onthoud signale­ment of maak een foto’

OOIJ - De politie krijgt de laatste tijd meldingen over mannen die zichzelf bevredigen op de Bisonbaai in Ooij. Dat zouden ze in het zicht van andere bezoekers doen. Dat schrijven wijkagenten op Instagram.

16 mei