Slachtoffer schietpartij Nijmegen aangehouden in ziekenhuis, politie staakt zoektocht naar tweede verdachte

Het nieuwe familiepad door de Heemtuin doorstaat de eerste rolstoel­test

MALDEN - De Heemtuin in Malden is voortaan ook goed te bekijken door mensen die slecht ter been zijn of achter een kinderwagen lopen. Een jaar lang werkten vrijwilligers aan een goed begaanbaar ‘familiepad’ langs de verschillende landschapjes.

12 mei