Slachtoffer schietpartij Nijmegen aangehouden in ziekenhuis, zoektocht naar tweede verdachte gestaakt

met videoNIJMEGEN - Bij een schietpartij in een zijstraat van de Hatertseweg in Nijmegen is dinsdagmiddag een man gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer van de schietpartij is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later aangehouden door de politie, ‘omdat zijn rol in het geheel nog niet duidelijk is'. De politie meldt dat de zoektocht naar een tweede verdachte is gestaakt.



Een ooggetuige zegt het slachtoffer op straat hebben zien zitten, in eerste instantie nog rechtop. Later is de man door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is vooralsnog niets naar buiten gebracht.

Arrestatieteam in achtertuinen

De politie kreeg dinsdag rond 13.45 uur meldingen van een schietpartij in de buurt van winkelcentrum Hatert, in de buurt van de kruising van de Hatertseweg en Couwenbergstraat. Agenten zijn met behulp van een speciaal arrestatieteam vervolgens een klopjacht begonnen. Eén verdachte is aangehouden, de zoektocht naar een tweede verdachte is later gestaakt.



In een straat in de buurt van de schietpartij, de Kleverburgstraat, zijn agenten woningen binnengevallen. Een bewoner zag daar agenten in achtertuinen staan.

Een verdachte van een schietpartij in de Nijmeegse wijk Hatert is aangehouden door agenten.

Volgens de bewoner stonden ook agenten op daken van schuurtjes. Of bij de inval ook iemand is aangehouden en of deze inval te maken had met de schietpartij, is niet bekend.



Een andere buurtbewoner hoorde ruzie op straat en even later volgden vier of vijf schoten. Daarbij zou ook een auto van een buurtbewoner zijn geraakt door een kogel.

Ouders en leerlingen mogen niet naar huis

Basisschool De Vossenburcht aan de nabijgelegen Dokter Kuyperstraat hield haar deuren vanwege de schietpartij enige tijd gesloten. De leerlingen en ouders die al op het plein stonden te wachten, mochten niet naar huis.

Volledig scherm De politie viel een woning binnen aan de Kleverburgstraat in Nijmegen. © DG

Volledig scherm De plek van het schietincident © Persbureau Heitink

Volledig scherm Een speciaal arrestatieteam in Nijmegen dinsdagmiddag, opgeroepen vanwege een schietpartij in Hatert. © Persbureau Heitink

