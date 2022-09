Slachtofferhulp voor buspassagiers na dodelijke botsing met Groesbeekse fietser (62); chauffeur verhoord

update Energiebe­drij­ven maken fout met snelle verhoging tarieven voor gas en elektra

NIJMEGEN - De nieuwe energietarieven die sommige energieleveranciers per 1 oktober in willen gaan, kunnen door klanten geweigerd worden. De energiebedrijven zijn namelijk verplicht klanten minimaal 30 dagen tevoren te informeren over de nieuwe tarieven.

19:19