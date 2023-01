Slachtoffers van bizar ongeluk in Nijmegen zijn vier vrouwen: ‘Container vloog de lucht in’

Waarom nooit duidelijk zal zijn hoe de brand in de histori­sche villa in Molenhoek is ontstaan

MOLENHOEK - Instortingsgevaar en waterschade maken verder forensisch onderzoek naar de brand afgelopen weekend in het voormalige stationslogement in Molenhoek onmogelijk, laat de politie Limburg weten. Daarmee blijft onduidelijk of de brand is aangestoken.

11 januari