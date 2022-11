Slangen, schildpadden en hagedissen in bakjes: politici willen dat Nijmegen stokje steekt voor exotenbeurs

Twee Nijmeegse daders ‘intimida­tie­cam­pag­ne’ tegen e-bikebe­drijf geen zes maar zeven jaar de cel in

CUIJK / NIJMEGEN - Geen zes jaar cel, zoals geëist door het openbaar ministerie, maar zeven jaar. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch opgelegd aan twee Nijmegenaren van 32 en 34 jaar, die in mei en juni 2021 brand stichtten in een woonhuis in Cuijk en een bedrijfspand van Ebike Nederland in Nijmegen.

