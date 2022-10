‘Sloop ijsbaan Triavium voor woningbouw en verhuis baan mét zwembad naar Winkelsteeg’

Zo creëert de sloop van Triavium ruimte voor woningbouw. Ook is de ijsbaan volgens het raadslid een energieslurpend gebouw dat niet toekomstbestendig is en ten slotte zou de nieuw te bouwen ijsbaan toneel kunnen worden voor (inter)nationale wedstrijden.

IJsbaan, sporthal én zwembad

Het Nijmeegse stadsbestuur heeft miljoenen opzijgelegd voor een nieuw zwembad binnen het Winkelsteegproject. Het heeft daarbij de locatie van de Jan Massinkhal op het oog. Die hal is 40 jaar oud en aan vervanging toe, zo stelt de gemeente. De hal zou opnieuw gebouwd kunnen worden óp het zwembad. Daarbij is het de bedoeling dat het bad verwarmd wordt met restwarmte van omliggende bedrijven.

De oppositiepartijen zouden graag zien dat de ijsbaan zich bij de sporthal en zwembad voegt. ,,Triavium is 25 jaar oud en de ijsbaan is een energieslurper. Dat is in deze tijden al lastig, maar ook in de toekomst kom je in de knel”, zegt Buursink.