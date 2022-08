Sluiting van het Dominicus College in Nijmegen definitief: medezeggenschapsraad krijgt geen gelijk

De medezeggenschapsraad (MR) van de school had een verzoek bij de commissie ingediend om de sluiting tegen te houden, maar dat verzoek is dus niet ingewilligd.

De school sluit nu per 1 augustus 2024 de deuren. Precies zoals scholenkoepel @voCampus, waar de meeste middelbare scholen in Nijmegen onder vallen, eerder al had bepaald. Voornaamste reden voor de sluiting van de 168 jaar oude school is volgens het bestuur het teruglopende aantal leerlingen in Nijmegen en regio. Veel meer middelbare scholen kampen daarmee. Maar op het Dominicus zouden de prognoses het slechtst zijn en de financiële tekorten oplopen.