Snelste vogel ter wereld legt ei boven op Stevenstoren, worden er straks valken geboren?

met video Water Waal lijkt hoog door regenwater­golf: ‘Maar stand is vrij normaal voor tijd van jaar’

Wie per trein de Waal kruist in Nijmegen of vanaf de kant kijkt, krijgt de indruk dat de rivier behoorlijk hoog staat. Dat klopt optisch, weet Rijkswaterstaatwoordvoerder Thijs Scheres. ,,Maar met een waterstand van 11,65 meter bij Lobith is het op deze woensdag en morgen (donderdag) heel normaal voor de tijd van het jaar.”