Spastische Patrick (49) dreigde van het stroomnet afgesloten te worden: ‘Ik ben geen nummer, ik wil als mens behandeld worden’

Twee keer 190 euro voor (bijna) iedereen: dit moet je weten over de energiecom­pen­sa­tie

De energierekening wordt in november en december verlaagd met 190 euro, zo maakte minister Rob Jetten begin deze maand bekend. Maar wat nu als je stads- of blokverwarming hebt? Of je energiecontract op naam van je zzp-bedrijfje staat? Of als je een lage rekening hebt, het voorschot veel lager is dan 190 euro? Dan krijg je het ook.

10:30