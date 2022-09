Speurhonden zoeken naar vermiste Bert Huttinga uit Nijmegen, na zeven weken ontbreekt nog elk spoor

Bert is al 6 weken spoorloos nadat hij lange afscheids­brief schreef: ‘Zat veel dieper in de knoop dan we dachten’

NIJMEGEN - Waar is de vermiste Bert Huttinga? Familie en vrienden van de Nijmeegse 'knuffelbeer’ zijn radeloos: al ruim zes weken is de vrachtwagenchauffeur spoorloos. Het verdriet is enorm: vermoedelijk heeft hij zelf een eind aan z’n leven gemaakt. Niemand kon echt afscheid nemen. ,,We wisten niet dat hij zó in de knoop zat.”

23 augustus